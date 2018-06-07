На качество будущего поколения влияет не только здоровье матерей, но и здоровье отцов. В России особое внимание уделяют именно охране здоровья материнства и детства. Алтайский край — один из регионов страны, который намерен исправить эту несправедливость. В Алтайском крае стартовал региональный приоритет "Мужское здоровье". Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала заведующая организационно-методическим отделом Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Гульчак.
По ее словам, в крупных районах и городах Алтайского края будут открыты кабинеты мужского здоровья.
"В них будут совершенно бесплатно принимать врачи-урологи, прошедшие дополнительную специализацию по андрологии. Они смогут оказать помощь мужчинам по всему спектру проблем со здоровьем. Сейчас формируются списки специалистов, которые будут работать в мужских кабинетах", — уточнила Татьяна Гульчак.
Программа "Мужское здоровье" направлена на охрану здоровья мужчин, профилактические осмотры, просвещение всех возрастных групп – от школьников до мужчин пожилого возраста. Консультация врачей — важная составляющая проекта. Но не менее важно и просвещение. По словам Гульчак, в школах будут проводиться уроки здоровья, эксперты поработают с родителями и общественными организациями.
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Знание основ гигиены, здорового образа жизни — залог того, что мальчик сформируется в здорового мужчину, подчеркнула собеседница.
"Многое изменилось: мужчина не выходит в поле, как раньше, не делает широких шагов за плугом, не проходит большие расстояния пешком. Современный мужчина встает, садится в автомобиль, потом весь день либо за рулем, либо в офисном кресле, а вечером – диван. Длительное нахождение в положении сидя губительно отражается на его общем и мужском здоровье", — сказала Татьяна Гульчак.
Сегодня средняя продолжительность жизни женщин составляет 76 лет, а мужчин только 65. Мужчины значительно больше болеют, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем женщины. 40% бесплодия семейных пар связано именно с мужским фактором.
Кстати, девочка получает всю генетическую информацию в яйцеклетке при рождении, у мужчин генетический материал формируется в течение всей жизни. На качество влияют не только гены, но и образ жизни, здоровье.
Добавим, что в регионе в 2018 году начал работу новый мобильный комплекс "Мужское здоровье" Диагностического центра Алтайского края. Комплекс состоит из кабинета приема врача-уролога и кабинета ультразвуковой диагностики. В настоящее время специалисты проводят осмотры и консультации в городах и районах края.
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