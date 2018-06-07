"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в полдень в Москве 7 июня

В четверг, 7 июня, состоится ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой президент России ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Трансляция начнется в 12:00 по Москве в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР" (с сурдопереводом), а также радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
За сутки до начала встречи президента со страной в центре обработки сообщений приняли свыше полутора миллионов вопросов. Люди звонят, присылают СМС и ММС, обращаются через приложение для смартфона, группы в соцсетях и сайт программы. Россиян интересуют медицина, демография, экология, будущее.
Будущее, кстати, самая увесистая стопка вопросов — людей интересует экономическое развитие страны и геополитика.
В студии уже практически все готово, проверяется оборудование. В этом году формат общения президента с гражданами обновлен — это требует новых технических решений. Все технические решения необходимо перепроверить несколько раз.
В частности, СМС-сообщения уже будут поступать на специальные большие экраны. На видеосвязи со студией будут не только жители регионов, но и главы субъектов — на одних экранах будут выведены люди, которые задают вопросы, на других появятся губернаторы, а также включатся экраны с информацией о том регионе, откуда идет звонок. То есть перед глазами президента будет больше информации и возможности быстро отреагировать на просьбу.
Обращения принимаются вплоть до окончания "Прямой линии". Обратиться к президенту можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт программы или специальные мобильные приложения "Москва — Путину" и OK Live. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40. Вопросы в виде СМС и ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке, объем не должен превышать 70 знаков.
Комментарии
Скорей бы уж!
В таком формате паренек оттянется по полной! Ведь никто не сможет задать по настоящему острый вопрос, а затем поймать на вранье...
«Слушайте президента и верьте ему» © Песков
Бессмысленная трата времени.
Он все своими поступками сказал.
Когда К. с губеров вместо цугундера переставляют в сенаторы, то это капец в стране.