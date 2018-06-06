Дмитрий Киселев махнул ногой на выставке и стал мемом

На открытии московской выставки "Нужен гол!" об истории футбола директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пнул виртуальный мяч. Снимок быстро набрал популярность и стал новым мемом с участием Киселева, сообщает паблик "Лентач".
На снимке изображен Киселев в очках виртуальной реальности. Паблик на своей странице в Twitter объявил о начале "фотошоп-баттла".
Киселев погрузился в виртуальную реальность. Только его зрители делают это каждый день Открываем фотошоп-баттл pic.twitter.com/2rnKSOGeHs— Лентач (@oldLentach) 5 июня 2018 г.
Ну как то так pic.twitter.com/wLNgFBr1Q9— ноулайфер из нижнего интернета (@_ilia________) 5 июня 2018 г.
5 июня 2018 г.
5 июня 2018 г.
сори нот сори pic.twitter.com/npjLznhXFR— Fenriro (@fenriro_) 5 июня 2018 г.
Собрали ваши фотошопы с Киселевым в VR шлеме https://t.co/PVLgvnVVJG— Лентач (@oldLentach) 5 июня 2018 г.
5 июня 2018 г.
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