"Ростех" представил российский аналог Skype для государственных ведомств и промышленности под названием AVES-S, сообщает РИА Новости.
"На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" продемонстрированы возможности первой отечественной унифицированной коммуникационной системы — отечественного аналога Skype — с высоким уровнем информационной безопасности", — говорится в сообщении компании.
Как уточняется, система предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.
"Она подойдет для проведения закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией, экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, для телемедицины, мониторинга технологических процессов", — подчеркивает "Ростех".
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