Глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность распространением языческих идей среди представителей профессионального спортивного сообщества и военных, сообщает РИА Новости.
Патриарх Кирилл заявил, что если спортсмены будут мотивировать себя языческими идеями, то "ничего хорошего из этого не выйдет".
По словам патриарха Кирилла, когда поступили первые сигналы о распространении язычества в среде спортсменов, церковь не обратила должного внимания на эту проблему. Однако после сбора большого объема данных была получена более полная картина происходящего.
"Становятся популярными среди определенной части спортсменов и военнослужащих языческие идеи, идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку", — заявил глава Русской православной церкви.
Он отметил, что нельзя игнорировать сложившуюся ситуацию, так как спортсменам и военным, участвующим в опасных для жизни операциях, необходима духовная поддержка.
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