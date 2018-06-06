Нидерланды сняли ответственность с Украины за крушение МH17

Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Украина.ру".
Депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий. Однако они поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы.
Политики также отказались рассматривать возможность причастности к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии".
Боде утверждал, что авиакомпания проявила беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.
Вопрос о привлечении Киева к ответственности за трагедию поднимается в Нидерландах не впервые. Ранее во время дебатов в парламенте глава МИД страны Стеф Блок не исключил, что Украина причастна к случившемуся.
Комментарии