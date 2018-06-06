Защищать Македонию от "российской агрессии" пообещали в НАТО

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс будет делать все возможное, чтобы защитить Македонию от агрессии со стороны России, несмотря на то, что процедура принятия этой страны в альянс не может быть начата из-за нерешенного вопроса с названием государства, сообщает РИА Новости.
Спор о названии между Македонией и Грецией, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
"Если проблему с названием не получится решить к саммиту стран НАТО и, соответственно, не сможет быть начата процедура принятия, мы тем не менее будем продолжать работу по защите страны от вредного влияния. У нас тесные рабочие отношения с Македонией, и в НАТО мы все будем делать все возможное, чтобы помочь стране противостоять пагубному влиянию со стороны России, будь то гибридная война или любая другая деятельность", — сказала Хатчисон.
Она подчеркнула, что помимо спора о названии страны, в остальных аспектах альянс готов начать процедуру принятия Македонии в НАТО: "И пока вопрос о названии не будет разрешен, мы будем делать все возможное, чтобы сдержать любую агрессию со стороны России".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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