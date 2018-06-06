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Барнаульскую школьницу оштрафуют за телефон на ЕГЭ

, ИА "Амител"
Она планировала поступать в определенный вуз, теперь на эту специализацию для нее путь закрыт

Фото: khabarovsk-news.net

В Барнауле школьницу оштрафуют за телефон на ЕГЭ после соответствующего решения краевой экзаменационной комиссии, сообщает ГТРК "Алтай".

Инцидент произошел 4 июня в школе №128 во время проведения теста по истории.

Представитель Министерства образования и науки Алтайского края Ирина Дроздова рассказала, что телефон зазвонил, когда девушка уже сдавала материалы — экзамен она уже практически завершила, но еще находилась в аудитории.

"Были составлены документы об удалении с экзамена. Уже состоялось заседание Государственной экзаменационной комиссии Алтайского края. Результаты девочки аннулированы без права пересдачи в текущем учебном году. Поскольку это история, предмет по выбору, она планировала поступать в какой-то вуз. Теперь на эту специализацию для нее путь закрыт. Будет составлен административный материал и передан в суд. Это административное нарушение, и школьнице грозит штраф от 3000 до 5000 рублей", — отметила Дроздова.

Она также сообщила, что школьница сможет сдать другие экзамены, которые она запланировала. Также сохраняются результаты тестов, ранее выполненных ученицей.

Других нарушений во время проведения ЕГЭ в этом году в крае пока не выявлено. Основной этап экзаменационной кампании продлится до 20 июня. Следующая проверка — устный экзамен по иностранному языку — пройдет 9 июня.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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