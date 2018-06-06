Меркель заявила о невозможности присоединения России к G7

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что присоединение России к G7 пока невозможно, сообщает RT со ссылкой на Bild.
"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — сказала Меркель.
По ее словам, в настоящее время нет возможности для возвращения к формату G8.
Ранее в бундестаге отметили, что Россию необходимо вернуть в G8 для создания противовеса США. В Кремле накануне подчеркнули, что актуальность G8 для России снижается.
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