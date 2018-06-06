Журналист Владимир Соловьев в эфире радио "Вести ФМ" раскритиковал активистов челябинского движения "СтопГОК", выступающих против строительства Томинского горно-обогатительного комбината Русской медной компанией Игоря Алтушкина, пишет URA.RU.
Ранее Владимир Соловьев, известный своей дружбой с совладельцем РМК Игорем Алтушкиным, назвал активистов "СтопГОК" "псевдоэкологами".
Чтобы разобраться в причинах протеста, ведущий привлек различных экспертов, которые единогласно поддержали строительство комбината, а также осудили экологов, которые не только, как говорится, лезут не в свое дело, но еще и "прицепились" к ГОК, закрыв глаза на "более серьезные" проблемы.
Владимир Соловьев тоже задался вопросом: "Почему компания не может реализовывать проект, получив все необходимые разрешения государства? Почему какие-то граждане считают, что вправе прийти и поставить под сомнение то, что сделано государством. Мало того, почему они приходят не в те госструктуры, которые выдали разрешения? Это какое-то нарушение базовой логики… Гораздо выгоднее бороться с теми, с кем выгоднее бороться, а не с теми, кто реально загрязняет", — резюмировал журналист.
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