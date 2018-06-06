Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира

Россия оказалась в десятке наименее миролюбивых стран мира, уступив в том числе Украине, заняв в "Глобальном индексе миролюбия" 154 место, пишет "Взгляд".
Рейтинг стран в соответствии с их миролюбивостью составил Институт экономики и мира (IEP), Россия в нем опередила только Центрально-Африканскую Республику, Конго, Ливию, Йемен, Сомали, Ирак, Южный Судан, Афганистан и Сирию. "Очень низкой" оценки удостоилась также Украина, но она заняла 152 место.
За последний год Россия в рейтинге опустилась на одну строчку, а Украина, напротив, поднялась на две позиции.
Белоруссия заняла 101 место — "средняя оценка". Казахстан получил "высокую" оценку — 70 место.
Самыми миролюбивыми признали Исландию, Новую Зеландию, Австрию, Португалию и Данию.
Авторы рейтинга учитывали 23 индикатора по категориям "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация".
Авторы исследования пришли к выводу, что в целом уровень миролюбия на планете снизился. Такая тенденция, по их мнению, наблюдается уже четыре года подряд.
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