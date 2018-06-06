Медведь гонялся за рабочими на Ямале

На Ямале в районе Надымского линейно-производственного управления медведь внезапно выбежал к рабочим, которым пришлось разбегаться и прятаться. Видео появилось 5 июня в паблике "Что творится" в социальной сети "ВКонтакте".
Медведь выбежал со стороны леса. Некоторым рабочим удалось спрятаться от хищника в автомобилях, другие отбежали в сторону жилых вагончиков.
Чтобы прогнать животное, водители начали усиленно сигналить, однако медведь не обращал на это внимания.
В управлении по делам ГО и ЧС Надыма обратились к местным жителям с просьбой не гулять в районе Надымского ЛПУ.
"При вынужденной необходимости посещения указанного района по возможности исключите движение пешком, на двухколесном транспорте и автотранспорте с открытым верхом", — говорится в сообщении ведомства.
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