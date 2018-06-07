Ученые выяснили, что диеты могут убить человека

Ученые из Университета Восточной Финляндии проанализировали долговременный эффект от ряда популярных диет и пришли к выводу, что составление рациона питания с высоким содержанием белков может убить человека, сообщает LIFE.
Эксперты выяснили, что богатые белком диеты, например, такие как диета Аткинса, вдвое увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста.
Белки животного происхождения, по словам ученых, провоцируют развитие сердечной недостаточности, делают кровь более густой и влияют на здоровье сосудов, что при сочетании различных факторов может привести к инфарктам, инсультам и образованию тромбов.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что для сохранения здоровья требуется "пересесть" на сбалансированную диету с низким содержанием сахаров, есть больше рыбы, бобов и овощей, запивая всё это обычной чистой водой.
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