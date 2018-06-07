Образцовое алтайское село получит новый спорткомплекс за 98 млн рублей

В селе Бочкари Целинного района Алтайского края уже к концу 2019 года может появиться спортивно-оздоровительный комплекс. За благоустройство микрорайона, проведение сетей, а также возведение СОК с угольной котельной местные власти готовы отдать 187,982 млн рублей.
Как следует из информации с сайта госзакупок, комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в селе Бочкари будут идти в два этапа. Первый из них обойдется в 89,773 млн рублей, второй – в 98,209 млн рублей
Вначале подрядчик должен провести наружные электрические, тепловые сети, кроме того – сети водоснабжения и водоотведения. Победитель аукциона берет на себя обязательство благоустроить и озеленить территорию, а также обустроить дороги. Далее исполнитель займется внутренними сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, системой отопления, вентиляцией, пожарной и охранной сигнализацией.
При этом сети и благоустройство микрорайона должны быть готовы к 1 ноября 2018 года, а спорткомплекс с угольной котельной — к 1 октября 2019 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 по 20 июня. Сам аукцион намечен на 25-е число. Все работы будут финансироваться из бюджетов трех уровней – местного, регионального и федерального.
Стоит отметить, что Бочкари во многом являются примером образцового алтайского села. Так, здесь еще несколько лет назад появился новый жилой микрорайон, фельдшерско-акушерский пункт, ледовая арена (стоимостью около 30 млн рублей), школа, детский сад. В 2016 году была введена в эксплуатацию дорога стоимостью 300 млн рублей, которая соединила село с трассой "Бийск — Новокузнецк".
Комментарии