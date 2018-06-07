Фото: automir.in.ua
Автомобилистам в Алтайском крае не остается ничего, кроме того, чтобы держаться за голову – бензин в регионе продолжает стремительно дорожать.
Согласно данным центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 27 мая по 3 июня "горючка" в крае в среднем прибавила в цене почти 50 копеек.
Так, бензин АИ-92 в Алтайском крае за неделю подорожал на 45 копеек за литр и стал стоить в среднем 40,50 рубля. АИ-95 также вырос в цене на 45 копеек и торгуется на уровне 42,32 рубля за литр.
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Такую же динамику показала и летняя солярка, достигнув значения в 44,28 рубля за литр.
Зимнее дизельное топливо тоже подорожало на 30 копеек, и его стоимость достигла 44,15 рубля за литр.
В целом, горючее на прошлой неделе дорожало в абсолютном большинстве регионов России. В Сибири ГСМ прибавили в цене во всех субъектах, кроме Республики Тыва.
Напомним, в этом году цены на топливо в Алтайском крае не росли с середины января до конца марта, а затем началось удорожание ГСМ.
Кульминацию же этого процесса, по всей видимости, автомобилисты наблюдают в данный момент. Причем по отношению к периоду с 20 по 27 мая рост цен на горючее в Алтайском крае все же немного замедлился.
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