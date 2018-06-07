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Ученые: песня Macarena может помочь при выполнении непрямого массажа сердца

, ИА "Амител"
Эффективность метронома оказалась выше, но его не всегда просто найти

Фото: choiz.me

Песня Macarena испанской группы Los Del Rio может помочь при выполнении непрямого массажа сердца, поскольку ее ритм в 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

В эксперименте, организованном медиками из Барселонского университета, приняли участие 164 студента. Их разделили на три группы — первая выполняла компрессию грудной клетки под удары метронома, добровольцев из второй попросили напевать про себя Macarena, третья группа стала контрольной.

После двухминутного массажа сердца выяснилось, что лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту.

На втором месте добровольцы, напевавшие испанскую песню, — 74% из них попадали в ритм.

Хуже всех справились студенты, которые не пользовались ни метрономом, ни Macarena — нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.

Авторы исследования отмечают, что хотя эффективность метронома оказалась выше, его не всегда просто найти, поэтому знание хита 90-х может спасти чью-то жизнь.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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