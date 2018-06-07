Горячую воду в дома барнаульцев вернут 7 июня

Горячая вода вернется в дома барнаульцев, проживающих в контуре ТЭЦ-3, в четверг 7 июня. Речь идет о тех жителях краевой столицы, которых эта хорошая новость не затронула 5 и 6 июня.
Вторая волна отключений горячей воды, уже в контуре ТЭЦ-2, стартует в Барнауле 18 июня и продлится до 11 июля.
Напомним, 5 июня горячее водоснабжение было восстановлено у 15% потребителей в контуре ТЭЦ-3, а 6 июня оно стало доступно уже для большинства проживающих в данной локации горожан. Как ожидается, 7 июня горячую воду получат оставшиеся из местных.
Первая волна отключений горячего водоснабжения началась 14 мая.
Как сообщалось ранее, все работы в контуре ТЭЦ-3, запланированные теплосетевым подразделением СГК в Барнауле, были завершены вовремя и даже раньше намеченного срока.
Таким образом, процесс возобновления подачи горячей воды был разбит на три дня потому, что свою часть работы должны провести еще и управляющие организации, которым предстояло запустить оборудование, находящееся в их ведении.
От ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
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