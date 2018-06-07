Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала предложение артиста Михаила Ефремоваотдать Крымский мост Украине, сообщает РИА Новости.
По ее словам, в Крыму смотрят на подобные предложения как на глупую, пустую трескотню человека, далекого от понимания смысла слов порядочности, чести и Родины.
Она также добавила, что Ефремову точно не стоит "заниматься политикой и думать о судьбе около 3 миллионов человек, проживающих в Крыму и Севастополе, отстоявших свою Родину и память предков".
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