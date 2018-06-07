Американский телеканал CNN допустил ошибку в написании слова "Россия" во время прямой трансляции. На это обратил внимание телеканал RT в своем Twitter.
На мультимедийном экране за спиной телеведущего должно было появиться название страны на русском языке, а затем на английском.
Но что-то пошло не так. Редакция CNN не справилась с кириллицей и вставила в имя собственное букву U, в результате чего вместо "России" получилась "РUССИЯ".
Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию pic.twitter.com/IRGGHlZr3r— RT на русском (@RT_russian) 6 июня 2018 г.
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