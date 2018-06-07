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Размер пособия на детей до трех лет предложили увеличить в 70 раз

, ИА "Амител"
По словам авторов инициативы, в случае принятия законопроекта российские семьи почувствуют ощутимую поддержку

Фото: gazetabalakovo.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении суммы детского пособия с 50 рублей до 3,5 тыс. рублей за первого ребенка и до 6,5 тыс. рублей за второго, пишет "Парламентская газета".

"Наши депутаты подготовили законопроект об увеличении суммы детского пособия в 70 раз. Мы предлагаем увеличить размер пособия с 50 рублей до 3500 рублей за первого ребенка и до 6500 рублей за второго", — заявил Сергей Миронов

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, компенсация по уходу за ребенком до трех лет составляет 50 рублей в месяц. 

"Размер такой ежемесячной выплаты был установлен в 1994 году и с тех пор не менялся", — подчеркнул Миронов.

По его словам, в случае принятия законопроекта российские семьи почувствуют ощутимую поддержку со стороны государства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 08:43
Vanadiy2014

Давайте, спонсируйте алкашню за народный счёт.

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7.06.2018 09:12
- гость -

Лучьше дрипаскоф с вротимбергами спасать?

0  0
7.06.2018 09:17
- гость -

7.06.2018 08:43
Vanadiy2014
да сумма то все равно смешная. алкашне маловато

0  0
7.06.2018 09:21
- гость -

Раньше у знакомой детские были 60 руб., а теперь 57,50 руб. - повышение началось....только почему-то в обратную сторону.

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