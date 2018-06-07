Размер пособия на детей до трех лет предложили увеличить в 70 раз

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении суммы детского пособия с 50 рублей до 3,5 тыс. рублей за первого ребенка и до 6,5 тыс. рублей за второго, пишет "Парламентская газета".
"Наши депутаты подготовили законопроект об увеличении суммы детского пособия в 70 раз. Мы предлагаем увеличить размер пособия с 50 рублей до 3500 рублей за первого ребенка и до 6500 рублей за второго", — заявил Сергей Миронов.
Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, компенсация по уходу за ребенком до трех лет составляет 50 рублей в месяц.
"Размер такой ежемесячной выплаты был установлен в 1994 году и с тех пор не менялся", — подчеркнул Миронов.
По его словам, в случае принятия законопроекта российские семьи почувствуют ощутимую поддержку со стороны государства.
Комментарии
Давайте, спонсируйте алкашню за народный счёт.
Лучьше дрипаскоф с вротимбергами спасать?
7.06.2018 08:43
Vanadiy2014
да сумма то все равно смешная. алкашне маловато
Раньше у знакомой детские были 60 руб., а теперь 57,50 руб. - повышение началось....только почему-то в обратную сторону.