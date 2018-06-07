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Дефиле в купальниках отменят на конкурсе "Мисс Америка"

, ИА "Амител"
Также пообещали сделать состязание более открытым для женщин всех размеров

Фото: gazeta.ru

Организаторы конкурса "Мисс Америка" сообщили о решении отменить дефиле в купальниках для участниц популярного шоу, пишет "Газета.RU". 

Председатель совета директоров "Мисс Америки" Гретхен Карлсон объявила об изменении условий проведения конкурса в эфире телешоу "Доброе утро, Америка". По ее словам, теперь это станет соревнованием, а не конкурсом.

"Мы больше не будем судить кандидаток на основании их внешних данных. Это большой шаг вперед", — сказала она.

Также Карлсон рассказала, что обновленное состязание станет более открытым для женщин "всех форм и размеров". 

Вместо конкурса в купальниках участницы будут принимать участие в интерактивной беседе с членами коллегии судей. Из нового распорядка организации следует, что в этой части состязания претендентка на корону будет рассказывать о "своих достижениях и целях в жизни, а также о том, как она будет применять свои таланты, страсть и амбиции в роли новой мисс Америки". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 05:26
- гость -

Это потому что у них там уже выбирать не из кого, все толстые

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7.06.2018 06:21
- гость -

На женских конкурсах красоты учитывать красоту не будут. У женщин дефиле в купальниках не будет. за то у "мужчин" дефиле в стрингах. Мужиков судят за харрасмент, так у них называются ухаживания и комплименты. Регистрируют однополые браки. Это борьба с рождаемостью? так она и так в этих странах невелика. Похоже, это вырождение.

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