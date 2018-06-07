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Медведев рассмешил министров, напомнив им порядок регистрации брака

, ИА "Амител"
По его словам, порядок регистрации необходимо менять, поскольку "это далеко не всегда удобно"

Фото: forum-goszakaz.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров заявил, что существующие в России правила регистрации брака не всегда удобны, сообщает РИА Новости.

Сейчас брак регистрируется через месяц после подачи заявления или через полгода, если молодожены воспользовались порталом госуслуг. Медведев решил напомнить об этом кабмину. Однако своей ремаркой "если кто забыл из присутствующих" премьер рассмешил министров.

По его словам, порядок регистрации необходимо менять, поскольку "это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов". В частности, он предложил изменить законодательство, чтобы позволить молодоженам подавать заявление за год до торжества.

"Сделать это можно будет лично, придя в ЗАГС, или дистанционно — через портал госуслуг. Конечно, такое нововведение сделает более честной запись на так называемые красивые и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары", — сказал премьер.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 09:05
Евгений

Не понял, что рассмешило министров.

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7.06.2018 09:13
- гость -

зачем заявление за год подавать? что за бред?

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