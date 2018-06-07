Орешкин предупредил россиян о подготовке "блока непопулярных решений"

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин готовит блок "непопулярных решений", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата от "Единой России" Татьяну Цыбизову.
Об этом Орешкин заявил на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России". На самой встрече обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, выведение самозанятых из тени и не только.
"Был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений. Это было озвучено", — сказала Цыбизова.
По ее словам, точные сроки принятия решений и их направление не были названы.
Наиболее непопулярной реформой, которая в настоящий момент обсуждается правительством, является повышение пенсионного возраста. Большинство россиян заявляют, что они в принципе не доживут до пенсии.
Комментарии
ну дык
"это довольно непростое решение общество должно принять" без всякого референдума, поскольку "есть у нас политики, которым доверяют люди нашей страны. Через это доверие и будет делегироваться вопрос принятия такого серьезного решения"
олени в правительстве, примите уже одно непопулярное решение о дифференцированном взимании подоходного налога. и про все вопросы связанные с пенсионным возрастом и пенсиями можно будет забыть как о страшном сне
Избирая вождя и его приспешников мы сами толкаем эту братву на такие решения ...
удивил.да у вас все решения были и есть антинародные