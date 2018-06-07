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Центробанк назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

, ИА "Амител"
В ЦБ намерены работать с "поведенческой иррациональностью" молодых россиян

Фото: altesmedia.ru

Принципы жизни российской молодежи могут подорвать основы пенсионной системы в стране, говорится в докладе Центробанка, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что представители "поколения Y", родившиеся в 1980-2000 гг., активно копят деньги, однако тратят их для получения "качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу", а не на то, на что следовало бы тратить сбережения.

В ЦБ опасаются, что подобная "нерациональная" тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений, что, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы.

В докладе подчеркивается, что в эпоху IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования, что в итоге может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью и негативно сказаться на росте экономики.

Для того, чтобы побороть наметившиеся тенденции, в ЦБ намерены создать "дружественную среду" для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с "поведенческой иррациональностью" молодых россиян.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 09:21
- гость -

И правильно делают!

0  0
7.06.2018 09:39
- гость -

Принципы жизни российской молодежи могут подорвать основы пенсионной системы в стране,

ага, а непростые серьезные решения партии и правительства о поднятии пенсионного возраста, замораживании накопительной части пенсии и т.п. здесь как-бы ни при чем

0  0
7.06.2018 09:42
списано

Говорят с 1-го июля в ПДД вводиться новый пункт
- Пенсионерам разрешается переходить улицу на красный свет светофора

Это существенно уменьшит нагрузку на пенсионный фонд и послужит хорошим толчком для оживления работы юридических структур (дополнительные рабочие места )
А кроме этого всевозможные денежные сборы в виде штрафов, оплаты судов и т п будет существенной добавкой в бюджет РФ

0  0
7.06.2018 09:42
- гость -

Пенсии мизер с тратами на содержание 6 миллионного аппарата бумагамарак и хищений

0  0
7.06.2018 09:43
- гость -

А почему на фото сплошь выходцы с предгорий? ))

0  0
7.06.2018 10:00
месный

молодёж чё дураки, лет тридцать жрать доширак чтоб заиметь 1комнатную хату!

0  0
7.06.2018 10:01
Грантштейн

А не пошёл бы ЦБ РФ, вместе с Эльвирой на ...

0  0
7.06.2018 10:12
Гость

Когда молодые волокут на пенсионеров, говорю им, что и вы будете пенсионерами не заметите как, а в ответ частенько отвечают - я не доживу до пенсии. Вот это страшно и жутко - выходит молодые уже предчувствуют в какие времена живут и что их ждет.

0  0
7.06.2018 10:17
Filin

все на порнуху спускают, не тратятся на облагаемые налогом вещи, негодяи

0  0
7.06.2018 10:18
- гость -

То есть денежки, накопленные молодежью, надо не на поездки по миру, скажем, тратить, а по мысли наших управителей отдавать в шараги типа ПФР и прочая? А то им кушать нечего, бедным, а деньги, понимаешь, мимо проходят)))

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7.06.2018 10:23
AleksandrK

Все пенсионные накопления гражданина, по достижение им пенсионного возраста, рассчитываются на 19 лет, т.е. 60 лет+19(мужчины) и 55 лет+19(женщины). Если не дожил-" где деньги, Зин?!"

0  0
7.06.2018 10:25
- гость -

Издайте указ, на что именно должна молодежь тратить деньги, а то ишь - распоясались, сорят деньгами на право и на лево, да все мимо казны, отроки неразумные!

0  0
7.06.2018 10:32
- гость -

Да уж, молодёжь по-умнее стала и центробанку заранее страшно, что вместо триллионов и вдруг миллиарды занюханые иметь будут. А как вы хотели. Налоги снижать надо, а уж как с нас родимое государство по три раза за одно и то же сдирает шкуру, то устойчивость существующей модели пенсионной системы конечно подрывается, но это чисто преступная вина чиновничьегодепутатскокой своры во главе с президентом.

0  0
7.06.2018 10:35
- гость -


А не пошёл бы ЦБ РФ, вместе с Эльвирой на ..._________или в.... ее фамилию))))

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7.06.2018 10:38
- гость -

ли в.... ее фамилию))))____ виноват в ее отчество

0  0
7.06.2018 10:39
- гость -

У молодёжи перед глазами по ТВ каждый день примеры как не платить налоги. А молодёжь быстрее нас разобралась, что как руководители государства так и они могут дурить страну, не платить налоги, а жить из-за этого только лучше. Так что с себя начинайте, дорогие наши центробанки. У меня нет ни одного кредита и когда слышу истории про несчастных должников, только хвалю себя. Соблазны были, по телефону надоели с предложениями да настырно так, но наша семья держится.

0  0
7.06.2018 10:46
Грантштейн

Вчера - уже прошлое.
Завтра - вполне может не наступить.
Жить надо СЕГОДНЯ.

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7.06.2018 11:00
- гость -

Молодежь смотрит на пенсии родителей и делает правильные выводы.

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