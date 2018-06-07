Депутат Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что у россиян должно быть право получать статус индивидуального предпринимателя с 14 лет, пишет "Парламентская газета".
"Сейчас другая жизнь. В этом возрасте человек уже может быть блогером, зарабатывать сотни тысяч рублей. А зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги мы ему запрещаем", — отметил лидер ЛДПР.
Тем самым, как он отметил, "мы приучаем человека не платить налоги", который и "в будущем будет работать по серой схеме".
По его мнению, при формировании программы "Десятилетие детства" необходимо уделять больше внимания всестороннему воспитанию детей, в том числе трудовому, а также прививать им семейные ценности.
"В школе пытались ввести предмет "Основы семейного воспитания", потом, к сожалению, убрали", — посетовал депутат.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей жильем.
Комментарии
Они же дети до 30 лет))))
Может вы себе прогрессивный налог введёте... в одно место, чем детей заставлять не понятно за что платить?
"Сейчас другая жизнь. В этом возрасте человек уже может быть блогером, зарабатывать сотни тысяч рублей."
Ой, испугались! Сто человек талантливых детей налоги не платит. Да вас миллионы дармоедов-чиновниковдепутатов не платит. Вот вы совесть свою и поищите у себя в карманах
В стране, где построена олигорхическая система по перекачиванию денег с населения в пользу банков, нефтяных ВИНК, Платонов, налогов и т.д., правители решают вовлечь детей для расширения своей "клиентской базы". Детей ещё проще будет загнать в кредитное, налоговое и тарифное рабство.
*олигархическая
Да-да, и ИП с 14 лет, и ипотеку....
Что еще придумаете?