Первый замглавы Центробанка Сергей Швецов на Международном финансовом конгрессе рассказал, что новая система индивидуального пенсионного капитала будет предполагать три варианта выплат — срочные, бессрочные и гибридные, сообщает РИА Новости.
Согласно разработанной концепции, индивидуальный пенсионный капитал должен формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственный пенсионный фонд. Планировалось, что такая система должна вступить в силу с 2019 года, однако власти притормозили работу над документом в период до выборов президента.
По достижении пенсионного возраста будет две опции — продолжить накапливать или начать получать пенсию.
"Если вы приняли решение начать получать пенсию, вы можете выбрать один из трех вариантов пенсионного плана", — пояснил Швецов.
По его словам, один из них — это срочный план на срок от 10 лет с ежегодной индексацией: "Например, хочу получать ближайшие 10-20 лет, и тогда пенсионный фонд рассчитывает ежемесячный платеж. Если вы не дожили до этого срока, то неиспользованный остаток наследуется".
Второй вариант — бессрочный пожизненный план, то есть пожизненная пенсия, но без наследования.
Третий, гибридный вариант — скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз — на срок 20 лет вперед.
"То есть вы рассчитываете, что будете получать пенсию 20 лет, но тот платеж, который вам положен в случае срочного плана, ежегодно пересчитывается, и на следующий год, когда осталось 19 лет, они превращаются опять в 20 лет, и происходит некий переучет. Таким образом, вы гарантированы от того, что неиспользованный остаток перейдет по наследству, но с другой стороны, вы получаете пенсию до конца жизни", — пояснил Швецов.
"Если вы не успели выйти на пенсию, то тоже все наследуется, пенсионный фонд не присваивает себе ни копейки", — подытожил он.
Комментарии
А что только 3 способа ? О.Бендер знал 1001 способ отъема денег у населения!
Всё равно ничего не понял…
Наперстночники Нам завидывают!
да мы поняли уже, что как только пенсионный стункет, нам сразу путевку в газовую камеру выдавать будут.
7.06.2018 10:19
Я Всё равно ничего не понял…
У напёрсточников система умышленно построена так, чтоб клиент ничего не понял.
"Если вы не успели выйти на пенсию, то тоже все наследуется.."
Эволюция "гуманного" отношения к старости - ещё 100 лет назад дети обязаны заботиться о стариках, 50 лет назад государство содержало пенсионеров, в настоящее время пенсионеры вынуждены помогать своим детям до своей смерти, а теперь предлагают наследникам сживать пенсионеров со света ради наследства!?
...скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз — на срок 20 лет вперед.
Бггггг))))
Каков пенсионный возраст сейчас? С прошлого года его доводят до 63 лет.
Какая продолжительность жизни в России сейчас? 70 лет.
Какие 20 лет? Какие каждый раз?????