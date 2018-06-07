Яровая рассказала, как будут воспитывать детей в России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Десятилетие детства в России не должно быть наполнено "формальными событиями", необходимы конкретные мероприятия, которые пройдут на федеральном, региональном и местном уровне, пишет "Парламентская газета".
Яровая отметила, что в настоящее время защита материнства и детства является государственным приоритетом.
"Наша задача заключается в том, чтобы, предлагая современный план реализации политики в области защиты материнства и детства, опираться на традиции нашего народа, на то, что было накоплено в течение многих веков", — пояснила она.
По ее мнению, в плане мероприятий Десятилетия детства должны быть конкретные действия, направленные на укрепление традиционной семьи.
"В плане на трехлетний период первоочередное внимание необходимо уделить вопросам воспитания и образования", — сказала Яровая.
Она также отметила, что в плане появился раздел по информационной безопасности детей. Кроме того, будет определен орган исполнительной власти, который будет обеспечивать экспертизу детских игрушек.
Новый подход необходим и при профилактике детских правонарушений, указала Яровая: "Если несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, то в приоритете для него должно быть не уголовное наказание, а меры воспитательного характера".
Комментарии
А на все больше похожа на нацистов которые весят в музее Дахау,те тоже эксперименты над детьми проводили.Уже и так детей в тепличных условиях растят.