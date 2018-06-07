Фото: vremya-bir.ru
Жителя Барнаула приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение целого ряда преступлений в отношении своей 12-летней падчерицы.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, горожанину инкриминировали насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей и к другим лицам, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, то есть приобретение и хранение в целях распространения, распространение, публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
Как утверждают в СКР, с 2016 по 2017 год 42-летний барнаулец совершал в отношении своей 12-летней падчерицы иные насильственные действия сексуального характера, угрожая в случае огласки убийством.
Помимо этого, он заставлял девочку фотографировать себя в обнаженном виде, а также сам осуществлял видео- и фотосъемку малолетней. Фото и видеоматериалы он хранил в своем телефоне и часть из них разместил в сети Интернет, шантажируя ребенка.
Во время суда мужчина своей вины не признал. Однако суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Комментарии
Тварь
Страшно представить
а вдруг это клевета?
А яйца ему отрезать, не?
А мамашу чего все устраивало ? Ни капли подозрений )))
Во-во. Выходят замуж за штаны, а потом и на детей плюют, только бы штаны в доме были.
То, что названо в статье "барнаульцем" - жывотное. Ему место на колу.
Но не меньше "маманя" виновата. Я не поверю, что она не знала.
Знала и молчала.
Ну зато мамашка свою личную жизнь устроила, чо. Лучше ж такой мужик, чем вообще никакого.
Это "штаны" всё время стараются пристроиться, желательно к той, которой лишь бы "штаны". Так что не надо ля-ля. Главное, служанку бесплатную заполучить, а если что-то не устраивает, на стороне доберёт. Мамаша эта, конечно, дура, но издевался над ребёнком мужик, сильный пол, которому борщи обязаны варить только за это, а по жизни это мразь, тварь и весёлой жизни ему в той прекрасной колонии.
А что мешает редакцЫям, в том числе и Амитела, в случаях вынесенных судом приговоров, публиковать ФИО осуждённых?
7.06.2018 10:25
- гость -
Послушайте, мадам: если бы на штаны не было спроса, то и такие штаны бы перевелись. А покуда есть такие твари-мамаши, которым только бы мужик изредка почесывающий ее пирог, то будут и штаны, которые мрази.
Вы причинно-следственную связь не улавливаете.
Не, ну а чего я, собственно, от женщины хотел... Где мозг и где женщина...