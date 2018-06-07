Более трех миллиардов рублей планируется направить из федерального бюджета на производство художественных и мультипликационных фильмов, пишет "Парламентская газета".
Также выделят 100 миллионов рублей на производство телесериала, посвященного истории России. Соответствующие поправки поддержал Комитет Госдумы по культуре.
В проекте поправок также сказано, что 3,88 миллиарда рублей будет дополнительно выделено на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма". Таким образом, общий бюджет ассигнований на эту программу составит 98 млрд 573,4 млн рублей.
На строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи предполагается направить более 1 миллиарда рублей, на возведение филиала Московского художественного академического театра им. А.П. Чехова — 500 млн рублей, а на постройку лабораторного корпуса Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске — 593,4 млн рублей.
Предусмотрено и финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и показом новых театральных постановок в рамках реализации проекта "Театр – детям", в сумме 700 миллионов рублей.
Кроме того, будет дополнительно выделено 320 млн рублей на предоставление субсидий туроператорам на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Также должны прибавиться суммы на науку, библиотечную деятельность, театральные постановки, организацию фестивалей, капитальный ремонт зданий, реконструкцию и реставрацию. Субсидии получат и федеральные музеи в регионах, а также творческие проекты в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества в сумме 222,6 млн рублей.
Комментарии
Почему государство выделяет на чей-то досуг наши деньги? С нас, не спрося, взяли деньги и на них сняли кино, организовали футбол или ещё какое евровидение. Я не буду смотреть это кино, верните мне деньги и я за них посмотрю то, что я хочу.
Интересно, а в США или Европе государство финансирует производство фильмов?
Три лярда на кино, а на детей собираем и дальше....