Фото: rusargument.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, сбившего пешехода на улице Попова и скрывшегося с места ДТП.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла еще 5 июня около 17:00 в районе дома №214.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода – мужчину неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
В связи со случившимся разыскивается легковой автомобиль иностранного производства красного цвета в кузове седан.
Граждан, располагающих какими-либо данными об этом происшествии, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
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