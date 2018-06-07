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"Люди недовольны": глава Белокурихи сообщил о сложностях с курортным сбором

, ИА "Амител"
По его словам, есть некоторые нюансы в оплате, которые еще не до конца понятны туристам

Фото: belokuriha-online.ru

Глава города-курорта Белокурихи Константин Базаров сообщил, что часть приезжающих туристов недовольны форматом курортного сбора, который был введен с 1 мая 2018 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Катунь 24".

Первое время сбор составит всего 30 рублей. Это экспериментальная мера, и действует она пока только в трех регионах страны: в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму налог отложили на год, так что там курортный сбор начнут собирать с 1 мая 2019 года.

"Реакция на сбор разная. Не всем это нравится. Это люди, которые недовольны всем в любом случае. Есть определенные бюрократические сложности при заселении. У людей нет наличных при себе, чтобы оплатить курортный сбор, поскольку он не входит в стоимость путевки. Необходимо заполнять отдельный бланк на обработку персональных данных. Другие люди с пониманием к этому относятся, зная, что средства пойдут на улучшение курортной инфраструктуры", — сообщил Базаров.

Он отметил, что город еще не получил средства от сборов за май. Они придут только в середине лета, тогда и начнутся первые работы по благоустройству территории. Налог смогут направить на развитие инфраструктуры, поддержание чистоты, благоустройство и другие нужды.

Константин Базаров также согласился, что в Белокурихе необоснованно высокие цены на услуги и товары. Он объяснил это тем, что многие предприниматели желают заработать на туристах из Москвы с высоким уровнем достатка. При этом стоимость услуг, которые не ориентированы на отдыхающих, намного ниже.

Курортный сбор в первый год в Белокурихе составляет 30 рублей. Собирать налог будут с приезжих совершеннолетних граждан, проживающих более 24 часов в гостиницах или санаториях города-курорта.

Курортный сбор придется платить не только туристам, но и всем, кто приезжает на курорты по делам, например, в командировку. За неуплату предусмотрен штраф, который варьируется от 500 рублей до 15 тысяч.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.06.2018 10:46
многодетный

А чем недовольны люди ? Сказали дань платить - платите , за все платить будете или штраф, а если денег на штраф не осталось ,то на Калыму

0  0
7.06.2018 10:54
- гость -

Господи, на развитие инфраструктуры и поддержание порядка на территории санаториев, деньги на эти расходы уже заложены в стоимость путевок. И что, если отдыхающий оплатив путевку и приехав через пол страны откажется оплачивать этот сбор, его не заселят? А командированным по делам при заполнении авансового отчета куда сдавать эти квитанции, кто им оплатит? Бред какой то, это похоже на то как Остап Бендер брал деньги за проход на провал, чтобы "не сильно проваливался"... Это скоро будет, что куда не приедешь в своей стране, помимо налогов которые платим регулярно, еще местные подати платить будем. Не справедливо это, не гостеприимно.

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7.06.2018 10:57
Грантштейн

Да неужели?
А товарисч мэр Белокурихи знает примеры в истории, когда люди радовались, что с них сшибают деньги?

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7.06.2018 11:00
- гость -

где тот или та, для кого 30 рублей не деньги? я все еще жду адрес по которому заберу "курортный" сбор на семью из четырех человек из расчета на неделю.

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