Фото: barnaul.org
Барнаульцев предупреждают о грядущем подъеме уровня Оби, который ожидается после временного спада воды.
По состоянию на утро 7 июня уровень Оби в районе Барнаула составляет 502 сантиметра над нулем водомерного столба. За сутки вода упала на пять сантиметров.
Однако специалисты Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков различной заблаговременности предупреждают, что вскоре вода начнет прибывать.
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Напомним, критическая отметка реки в районе краевой столицы составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление участков в микрорайоне Затон.
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