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Новости

Полковнику Захарченко могут вернуть 9 млрд рублей

, ИА "Амител"
Постановление о признании этих денег вещдоками было отменено

Фото: urist-russia.ru

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко попросил суд отменить решение об изъятии имущества в доход государства, так как оно перестало быть вещественным доказательством, сообщает "BFM.RU".

Захарченко просит пересмотреть дело об изъятии у него средств и имущества на 9 млрд рублей. Оказывается, эти деньги еще в прошлом году перестали быть вещественным доказательством, а значит, по закону их нужно вернуть тому, у кого их изъяли.

Захарченко постоянно заявлял, что ничего не знает о происхождении этой наличности. В конце прошлого года по иску прокуратуры все имущество полковника обратили в доход государства. Это не только наличные на 8 млрд, но и золотой слиток, квартиры, автомобили, машино-места и прочее — всего еще на миллиард.

Теперь выясняется, что богатство полковника МВД не является вещественным доказательством, о чем сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

"Та шумиха, которая была вокруг так называемых ярдов полковника Захарченко, оказалась пустышкой. Никаких доказательств того, что он имеет к этим деньгам (причастность), добыто не было. Соответственно, постановление о признании этих денег вещдоками было отменено", — заявил Горбатенко.

Адвокат добавил, что постановление отменило руководство Следственного комитета: "Дмитрий поинтересовался у следствия, в каком статусе находятся данные денежные средства, и его уведомили, что денежные средства вещдоком по уголовному делу не являются".

Причем Горбатенко уверяет, что постановление Следственного комитета датировано началом сентября прошлого года. А государство забрало денежные средства только через три месяца.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 12:30
- гость -

он ничего не знает о происхождении этой наличности, но требует ее вернуть, это как?

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7.06.2018 12:32
Гость

Ему все вернут, как вернули все Розовым Тапочкам, которые ей миленький подарил.

0  0
7.06.2018 12:43
- гость -

обратно на квартиру к маме отвезут и будут смотреть, кто за ними придет, чтобы узнать, чьи это деньги?

0  0
7.06.2018 12:45
- гость -

Страна погрязла в коррупции. Помогут только расстрелы!

0  0
7.06.2018 12:47
- гость -

А как быть с теми 2 млрд которые пропали во время хранения в качестве вещьдока? Кто их теперь возмещать будет

0  0
7.06.2018 12:57
- гость -

Почему-то не удивлена...

0  0
7.06.2018 12:58
- гость -

Ну все же понятно. Сначала не поделился. Посадили. Потом он разрешил из изъятого взять часть себе. Взяли. Значит поделился. Взамен отпустили и вернули остатки. Классическая схема уголовного мира из 90-х четко сработала и в 2018-м))))

0  0
7.06.2018 13:13
- гость -

Не увидел связи между сенсационным заголовком и текстом самой новости - как из всего описанного следует, что деньги вернут Захарченко?

0  0
7.06.2018 13:24
- гость -

И тогда вообще не понятно за что он сидит?

0  0
7.06.2018 13:25
- гость -

7.06.2018 12:47
- гость -
А как быть с теми 2 млрд которые пропали во время хранения в качестве вещьдока? Кто их теперь возмещать будет

догадайтесь!!!

0  0
7.06.2018 13:28
Злая гостья

А проценты на возвращаемое начислить?!

0  0
7.06.2018 13:38
гость

Вам то че до чужих денег. Не надо завидовать, пробуйте сами заработать.

0  0
7.06.2018 13:56
Nemo


7.06.2018 12:45
- гость -
"Страна погрязла в коррупции. Помогут только расстрелы!"

Только расстреливать опять будут не тех, кого надо.

0  0
7.06.2018 14:09
- гость -

Очень мого вопросов.
Два ярда ушли в счёт оплаты за последующее решение о непризнании их вещдоками?
А сколько будет стоить решение вернуть ярды обвиняемому?
А на прекращение уголовного дела и представление Захарченко к государственной награде должно хватить?

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