Фото: weldqueen.com, vk.com/weldqueen
Weld Queen, она же Александра Ивлева — московская художница и сварщик. Девушка создает удивительные фигуры из арматуры на предприятии ВНИИМЕТМАШ.
У Саши профессиональное образование сварщика третьего разряда. Как отмечает художница в интервью ТАСС, к металлу её тянуло с детства.
Несмотря на довольно суровую работу, Саша остается девочкой и во время сварки. У девушки есть специальные сварочные платья.
"На выставках, когда я прихожу в маске, иногда иронично спрашивают: "А сварщик-то настоящий? Что, правда варите?" Что тут ответишь? Ну да, варю…", — рассказывает Александра.
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