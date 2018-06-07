В топливо начнут добавлять биоэтанол — денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья растительного происхождения. Соответствующий законопроект правительства 6 июня в первом чтении приняла Госдума, пишет "Парламентская газета".
По словам замминистра финансов Ильи Трунина, вводится само понятие "биоэтанол", лицензирование его производства, хранения и поставок. Кроме того, устанавливаются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола.
Трунин подчеркнул, что действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не будет распространяться на производство или оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением биоэтанола.
"Топливо с биоэтанолом будет экологически более чистое", — сказал замглавы Минфина.
Как отразится разбавление автомобильного топлива на его стоимости, Трунин не уточнил.
Комментарии
А как у нас может что либо отразиться на бензине?
ПОДОРОЖАЕТ
Покупайте ослиную мочу втридорога!
"Топливо с биоэтанолом будет экологически более чистое", — сказал замглавы Минфина
А в инструкции для автомобиля написано , что такой бензин лить запрещено.
Кто прав?
Покупаем бензин в Саудовской аравии по 14 р. с учетом доставок и прочее - он все равно дешевле получится!
12:56, одно второму не мешает Оно может быть вредное для автомобиля, но при этом выделять меньше выхлопов в окружающую среду.
7.06.2018 12:58
гость
А Саудовская Аравия сможет дать столько бензина, сколько необходимо РФ?
7.06.2018 13:01 Даже если собраться и самолетами его возить из Саудовской Аравии, то государство вскоре прикроет эту лавочку и как экстремиста посадят лет на 8.
7.06.2018 13:00
- гость -
одна печь в частном секторе протопленная один раз углём выкинит в атмосферу стока, что никакой автомобиль за всю его жизнь не сравнится
а ничё, что двигатели бензиновые на такой коктель не расчитаны ну нисколько!!!