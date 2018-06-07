Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Оборудование для электроснабжения пешеходной улицы Мало-Тобольской монтируют в историческом центре Барнаула.
Как сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании, энергетики разработали проект электроснабжения Мало-Тобольской для подключения временных точек питания. Сейчас реализована его первая часть, установлен стационарный силовой щит мощностью 60 кВт.
Специалистам предстоит реализовать еще два этапа работ. Всего вдоль пешеходной улицы установят шесть подобных щитов со стороны проспекта Ленина и от проспекта Социалистического по всему периметру. Завершить эти работы планируется до Дня города.
В БСК подчеркивают, что смонтированное оборудование уже позволило беспрепятственно подключить сцену и торговые объекты к празднованию Дня защиты детей, 1 июня. А уже 12 июня на пешеходной улице пройдет масштабная акция "Хороводы в День России".
"Сейчас проводятся организационные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры на новой набережной, которая пользуется огромной популярностью среди барнаульцев. Проект электроснабжения уже выполнен и, вероятно, что уже в скором будущем можно будет прогуливаться вдоль Оби с еще большим комфортом", — отмечает главный инженер БСК Андрей Лавринец.
Напомним, улица Мало-Тоблольская была открыта к 287-летию Барнаула. "Барнаульский Арбат" связывает реконструированный мост через Барнаулку на проспекте Ленина и подход к Нагорному парку. Все это составляющие большого проекта — туркластера "Барнаул — горнозаводской город".
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