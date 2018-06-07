Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на международном Ливадийском форуме в Ялте заявила, что вопросами защиты русского языка займется вновь созданное Министерство просвещения под руководством министра Ольги Васильевой, пишет "Парламентская газета".
"Мы предложили вписать в функционал нового министерства вопросы защиты русского языка и, исходя из этого, выстраивать политику Минпросвещения", — пояснила Матвиенко.
Она подчеркнула, что "это логично, чтобы такими вопросами занималось не несколько ведомств, а одно министерство, которое будет координировать такую работу".
"Иначе мы получим ситуацию, когда "у семи нянек дитя без глазу", — добавила Матвиенко.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что новое министерство также сможет заняться "импортозамещением" слов: "Наш язык засоряется очень сильно, и мы не замечаем этого. Поэтому очистка родной речи от иностранных заимствований — серьезный вызов, который сегодня стоит перед Минпросвещения".
Комментарии
ну в принципе неплохо. а президента она как заменить хочет? князем назовет?
7.06.2018 13:14 - да не, "ЦАРЬ", просто "ЦАРЬ"
Екатерина 2 тоже пыталась это сделать, но, как видете, ничего не получилось у нее.
"Князь" - слово заимствованное, из древнегерманского.
"Царь" - от латинского Caesar.
Проблема.
Царь- це Яр, рода Яра. Не подходит.
Князь, как предводитель , вполне подходит. И происхождение не германское, опять порите тут фигню.
7.06.2018 13:41
- гость -
Опять адепт "Велесовой книги" вылез?
7.06.2018 13:41
- гость -
Цесарь - ц - арь. Сокращения и аббревиатуры у нас всегда пользуются особой любовью.
очистка родной речи... - серьезный вызов...
Минпросвещения будет бороться с очисткой?
Любопытно, как бы этот велесопоклонник объяснил тот факт, что до середины XVI века на Руси никаких царей не было. А Царьградом называли греческий Константинополь.