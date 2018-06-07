Известный и удивительный режиссер Кира Муратова умерла 6 июня 2018 года. Творчество этой талантливейшей женщины не вписывалось в принятые рамки. Некоторые даже обвиняли ее в том, что она делает "чернуху" и специально делает упор на отрицательные стороны жизни. Но в своих фильмах режиссер поднимала острые социальные проблемы, рассуждала о морали и жестокости. Рассказываем подробнее о биографии этого мастера.

Лучший подарок

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки (Румыния). Родители Киры — Юрий и Наталья Коротковы. Во время Великой Отечественной войны Юрий Коротков находился в составе партизанского отряда и погиб.

После войны Наталья Короткова была назначена министром культуры республики, которая к тому времени вошла в состав СССР.

Маленькая Кира часто приходила к маме на работу. Она вспоминала, что мама дала ей специальный пропуск, благодаря которому она могла пройти во все кинотеатры Бухареста. Кроме того, у матери на работе она могла смотреть и иностранные фильмы, которые получало министерство.

Выбор пути

После школы Кира поступила на филологический факультет в МГУ, но потом перешла во ВГИК на режиссерский факультет. Здесь она обучалась у таких мэтров кино, как Сергей Герасимов и Тамара Макарова.

После окончания вуза в 1961 году Кира начала работать на Одесской киностудии. Ее дебютной работой стал фильм "У крутого яра". Сделан он был в паре с мужем Александром Муратовым. Следом в 1964 году у четы Муратовых вышла еще одна картина "Наш честный хлеб".

В 1967 году Кира Муратова попробовала себя в сольной работе, сняв фильм "Короткие встречи". Эта картина получила блестящие отзывы как от зрителей, так и от критиков. В фильме снялась сама Муратова, Владимир Высоцкий и Нина Русланова. Но следующую работу Муратовой "Долгие проводы" руководство студии не оценило. Показ картины отложили, а Муратову сняли с режиссерства, и она уехала из Одессы.

Признание и цензура

Непризнанный режиссер приехала в Ленинград и устроилась на работу на киностудию "Ленфильм". В ее новой картине "Познавая белый свет" (вышла в 1978 году) снялись Нина Русланова, Алексей Жарков, Людмила Гурченко. Картина получилась очень красивой и проникновенной.

Но ее следующий фильм "Среди белых камней" (1983) оказался снова скандальным. Цензура настолько порезала картину, что режиссер отказалась указывать в титрах свое имя.

Нецензурная лексика с экрана

К началу перестройки режиссер получила наконец возможность работать так, как она хочет, и на экраны вышли ленты "Перемена участи" и, пожалуй, самая известная двухсерийная драма "Астенический синдром".

В последнем фильме режиссер применила новые приемы: часть картины снята на черно-белую пленку, другая на цветную. Но шок у зрителя вызвала нецензурная лексика, которая впервые в российском кино звучала с экрана.

"Астенический синдром" получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.

Белокурая муза

У Муратовой снималось много известных актеров. Но ее музой критики называли эпатажную Ренату Литвинову. Специально для нее Муратова придумала образ в картине "Увлеченья". Позже Муратова рассказывала, что познакомилась с Литвиновой на фестивале в Риге. И ее настолько поразила внешность и манера актрисы, что она решила ее обязательно пригласить на съемки.

Критики назвали ленту светлой, но неоднозначной. Работа получила премию "Ника". Затем Литвинова снималась в фильме Муратовой "Три истории" (номинирован на берлинского "Золотого медведя"), в драме-комедии "Настройщик", трагикомедии "Два в одном", социальной драме о малолетних беспризорниках "Мелодия для шарманки". Все фильмы получили разные награды.

В 2012 году вышла картина "Вечное возвращение", и Кира Муратова заявила об окончании режиссерской карьеры.

Личная жизнь

Кира Муратова дважды была замужем. За Александра Муратова Кира вышла замуж еще в студенчестве. Но в 70-х брак распался. У пары была дочь, которая трагически погибла после рождения двоих детей. Второй муж — художник и сценарист Евгений Голубенко — был младше своей жены на 22 года. Он также был соавтором ее сценариев. Детей у пары не было.

Характер

Про Муратову говорили, что Кира в работе и Кира в жизни — это два разных человека. На съемочной площадке она была бескомпромиссной и невыносимой, а в жизни — очень уравновешенной и спокойной.

Фильмы Муратовой: