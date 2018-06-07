Фото: ivanteevka.today
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко будет смотреть "Прямую линию" с Владимиром Путиным на рабочем месте.
По словам начальника департамента по информационной политике правительства Алтайского края Андрея Ляпунова, во время общения Путина с гражданами России вместе с Виктором Томенко будут присутствовать руководители ключевых направлений работы краевого правительства.
"Будут готовы все средства коммуникации, в том числе для связи по территории региона", — добавил Андрей Ляпунов.
Напомним, что 16-я "Прямая линия" с Владимиром Путиным начнется в полдень по Москве, то есть в 16:00 по местному времени.
Комментарии
Томенко, где обещанная горячая вода в Барнауле? Хватит смотреть телевизор. Верни людям воду! Позор. Работы окончены в мае. Воду до сих пор не дали. Обещали 7 июня. Нет воды.
Банки с водой пускай поставит перед телевизором, хоть какой-то толк будет.
И фото новости такое и должно быть?))))
Вчера горячую дали Попова/Взлетная.
А может лучше мультики всем кагалом будут смотреть, зачем работать?
Конспектировать будут?
Да вы бы тогда прямо с экрана наизусть заучивали бы.
прямая линия на главной картинке это просто треш))) мега креативно ахахахахах