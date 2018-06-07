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Непогода заставила алтайских аграриев сажать гречку и поднять цену на зерно

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщил врио министра сельского хозяйства Александр Чеботаев

Фото: правительство Алтайского края

Дождливая погода в мае в Алтайском крае спутала все карты крестьянам. 6 июня врио главы региона Виктор Томенко ввел на территории региона режим ЧС из-за сложностей с посевной кампанией. По состоянию на текущую дату яровой сев произведен на 71% от намеченных масштабов. Отставание от прошлогодней площади ярового сева составляет около 900 тысяч гектаров. При этом наблюдается отставание вегетации сельскохозяйственных культур на 1,5 — 2 недели от среднемноголетних значений.

Как рассказал Amic.ru врио министра сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, сложнее всего дело обстоит в южных районах, в частности, в Краснощековском и Чарышском. По его словам, в ближайшие несколько дней аграрии закончат посевную. При этом часть крестьян намерены снова обратить внимание на гречиху и засеять ее на площади более 700 тысяч гектаров, как и в прошлом году. Гречиха может занять площади культур, которые сеять уже поздно. Это будут площади, которые не успеют засеять до 10 июня.

Как добавил Александр Чеботаев, из-за сложностей с посевной произошел скачок цен на пшеницу. Средняя цена с НДС сегодня составляет 10-11 рублей за килограмм. Многие отказываются продавать ее сейчас, поскольку ждут дальнейшего повышения цен.

По его словам, власти края делали все, чтобы сельхозпроизводители увеличили посевы рапса, нута, гороха и сои.

"Но, честно скажу, гречиха — это такая культура, которую можно сеять до 15 июля. И здесь есть вопросы. Но нам бы не хотелось этого", — отметил врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

В середине апреля 2018 года запаса гречихи прошлого урожая в крае хватало еще на 2019 год — более миллиона тонн. Из-за этого в начале года ее цена упала примерно на 30%. Министерство сельского хозяйства Алтайского края неоднократно обращалось к крестьянам с просьбой уменьшить объем посева этой сельхозкультуры, поскольку рынок переполнен гречихой. По данным на 2017 год, в Алтайском крае добывается около 30% всей гречки в стране.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.06.2018 12:03
- гость -

гречку сеют

0  0
7.06.2018 12:26
Гость

А дренажную систему полей, созданную ещё во времена СССР не пробовали восстановить?

0  0
7.06.2018 12:28
Гость

Аграрии, Да поможет вам Бог, Президент и врио губернатора!

0  0
7.06.2018 12:29
Гость

То была уникальная оросительная система.

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