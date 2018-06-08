ФИФА запретила Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за песен о Донбассе

Певица Юлия Чичерина в своем Facebook сообщила о вынесенном Международной федерацией футбола в ее отношении запрете выступать на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону.
"Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке", — написала Чичерина, опубликовав фотографию письма.
В федерации уведомили, что религиозные, политические и военные темы на мероприятиях ЧМ затрагивать запрещено. Отмечается, что некоторые песни из репертуара артистки могут привлечь внимание международных средств массовой информации и навредить репутации ФИФА. В частности, речь идет о композиции "На передовой", посвященной защитникам Донбасса.
Заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев поддержал решение ФИФА отменить концерт Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018, сообщает Ruposters.
"Это мероприятие ФИФА, его проводим не мы. ФИФА — организатор, хозяин, она диктует правила. Мы просто предоставили для ЧМ территорию своих стадионов. Все остальное не надо навязывать. Не вижу в этом предмета для спора. Запретили — и правильно сделали. Пусть найдут другую певицу, которая будет петь. Свет клином не сошелся на одной Чичериной", — заявил Лебедев.
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