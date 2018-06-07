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Подростков будут прощать за преступления небольшой и средней тяжести

, ИА "Амител"
В 2016-м уголовному наказанию подверглись 23 912 несовершеннолетних: 3 377 - за преступления небольшой тяжести, 8 822 - средней

Фото:

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что в России разрабатывают законопроект о гуманизации ответственности несовершеннолетних, пишет "Парламентская газета".

Инициатива касается граждан, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Законопроект также готовится для создания современной системы профилактики преступлений несовершеннолетних. 

"Главная задача будущего законопроекта — сделать правилом воспитательные меры и исключительной мерой уголовное наказание в отношении несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести", — пояснила Яровая.

Она отметила, что сегодня существует возможность освобождения от уголовной ответственности, если признано, что исправление подростка может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.

Однако, по словам депутата, такая мера используется лишь в отношении 6% подростков. Остальные 94% молодых людей, совершивших преступления, приходят к совершеннолетию с судимостью.

По мнению Яровой, подросткам необходимо "дать шанс на исправление", чтобы общество могло "сохранить тысячи молодых судеб".

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают новую концепцию госполитики по профилактике правонарушений среди детей. Важными составляющими концепции могут стать освобождение подростков, впервые совершивших правонарушение, от уголовной ответственности и особый акцент в деятельности школ на воспитании учащихся и сотрудничестве с их родителями.

В 2016 году уголовному наказанию подверглись 23 912 несовершеннолетних лиц, из которых 3 377 были осуждены за преступления небольшой тяжести, 8 822 — за преступления средней тяжести, а 10 214 — за совершение тяжких преступлений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 13:44
- гость -

Это Яровая что совсем головой не думает? Всё же очень просто: преступления не совершают потому, что за них предусмотрено наказание. Если не будет наказания, то у подростков появится желание совершать преступления.

1  0
7.06.2018 13:55
месный

отгопстопить кого - это небольшая тяжесть?

А трубой по голове и забрать всё, что можно, или квартирку какую вскрыть и вынести , что понравилось - так средне.

Ща мы получим банды детишек из неблагополучных семей которые себе хотят тоже что есть у деток из богатых семей , как вы думаете через какое время они догадаются как это всё иметь и чтобы за это ничё небыло, такое начнётся......

1  0
7.06.2018 13:56
- гость -

По мнению Яровой, подросткам необходимо "дать шанс на исправление", чтобы общество могло "сохранить тысячи молодых судеб". - Госпожа Ирина головой надо думать. Другие почему должны страдать.

1  0
7.06.2018 13:58
технарь

телесные наказания вернуть.
кнут-самое то.

0  0
7.06.2018 14:09
- гость -

месный
-тут я с тобой согласен на 100%.

безнаказанность порождает новые преступления.

0  0
7.06.2018 14:09
- гость -

Это чтобы законно отмазывать детей из "богатых" семей. А бедные как сажали так и будут сажать (они депутатам не интересны)

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