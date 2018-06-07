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Приговор в отношении бывшего депутата Барнаульской городской думы, директора управляющей компании ООО "Южком" Александра Черданцева, который был признан виновным в присвоении миллионов рублей, вступил в законную силу. Бывшему народному избраннику придется отбывать наказание в колонии.
Как сообщили в краевой прокуратуре, вердикт не был обжалован. "Осужденный признан виновным в том, что, будучи директором управляющей компании ООО "Южком", расположенной в городе Барнауле, с ноября 2010 года по май 2013 года присвоил денежные средства этой компании и ресурсоснабжающих организаций на сумму свыше 8 миллионов рублей", — отмечают в надзорном ведомстве.
Напомним, что вердикт в отношении Черданцева был вынесен в мае текущего года.
Ранее за соучастие в преступлении также был осужден сын экс-депутата, который заключил с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве и содействовал раскрытию преступления.
В итоге он был приговорен к условному сроку.
Комментарии
За 8 миллионов 4 года? А он же ещё по удо через 2 выйдет. Получается, что за два года он заработает 8 миллионов!
7.06.2018 12:08
- гость -
Какое УДО, срок-то условный, он уже дальше ворует в полный рост.