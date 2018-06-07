На выставке, которая открылась в Барнауле в честь Дня российского предпринимательства, оператор представил цифровые решения, которые помогают развивать бизнес, обслуживать клиентов и рационально планировать ИТ-бюджет.
Менеджеры по продажам "Ростелекома" показывали участникам выставки возможности и преимущества услуги "Видеонаблюдение": легкость управления камерами и просмотра видео на сайте или через мобильное приложение. IP-камеры, установленные в торговом зале или офисе, помогут повысить качество обслуживания и прозрачность бизнес-процессов. Архивы видеозаписей и событий хранятся в ЦОДе компании. Оператор предоставляет оборудование в рассрочку до 24 месяцев.
Сотрудники "Ростелекома" рассказали, как работает "Управляемый Wi-Fi, гостевой беспроводной доступ в интернет с поддержкой авторизации пользователей. Клиент может самостоятельно управлять настройками, кастомизировать приветственную web-страницу, размещая собственную или партнерскую рекламу.
Специалисты компании на большом мониторе демонстрировали возможности интерактивного телевидения для бизнеса. Это 60 телеканалов, 12 из которых в HD-качестве, а также дополнительные сервисы. Например, с помощью сервиса "Управление просмотром" можно ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, чтобы вернуться к нужному моменту программы.
"Ростелеком" продемонстрировал посетителям выставки услугу "Виртуальная АТС" с многоканальным телефонным номером без географической привязки к месту. Предприниматели могут заказать "красивый" городской или десятизначный номер 8-800, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, добавить распределение вызовов, переадресацию, голосовое меню. Облачную телефонную станцию можно развернуть в течение дня без затрат на оборудование, поскольку сервис размещается на хостинге оператора. Цифровые услуги от компании можно было подключить прямо во время выставки.
"Цифровые решения "Ростелекома" помогают предпринимателям создавать комфортную среду общения с клиентами, получать обратную связь, контролировать бизнес, а пакетное предложение "Быть в плюсе" экономит время и деньги", — отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Кстати, предприниматели, оставившие заявку на подключение к пакетному предложению, получили шанс поехать на чемпионат мира по футболу FIFA 2018. "Ростелеком", являясь официальным региональным спонсором чемпионата, предоставляет им бесплатные билеты на одну из игр чемпионата с бесплатным проездом к месту проведения и обратно.
Комментарии
обалдеть, реклама технологий 20-летней давности, вот и мы дожИлись, ура товарисчи...., технологии в массы, только там денежные знаки хоть чем-то обеспеченные, а не в печатном станке ЦБ.