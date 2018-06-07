Комитет Госдумы по экономике в четверг, 7 июня, обсудит законопроект, предлагающий запретить госструктурам и компаниям с госучастием, получающим бюджетные средства, закупать или арендовать для своих нужд автомобили дороже двух миллионов рублей, пишет "Парламентская газета".
Авторы инициативы отмечают, что в 2017 году антикоррупционный проект ОНФ "За честные закупки" представил "Индекс расточительности". Был составлен список из 25 самых дорогих автомобилей, обнаруженных в закупках за год. Большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству.
В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов страны, объявивших закупки автомобилей на общую сумму 132 миллиона рублей.
Депутаты Госдумы считают необходимым запретить закупать автомобили стоимостью выше двух миллионов рублей, обладающие признаками избыточного потребления или являющиеся предметами роскоши.
Исключение решено сделать для легковых автомобилей, к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием, к примеру, в медицинских целях.
Комментарии
Чиновники как покупали так и будут покупать, так как наказать их за это не получится. Давно ли в Алтайском крае закупили мерседесы, и хоть кто-то понёс наказание за это?
Выделять по заводским ценам Ваз и Уаз
всем по весте и патриоту!
Пусть ездят на российском авто и не жужжжжат. Слишком зажрались.
Хотят престижа, тогда за свой счет покупайте. Ваши доходы позволяют даже личные самолеты. А когда народу дополнительно налоги повышаете, акцизы, коммуналку, и другие поборы, пенсии морозите, а сами по несколько лямов на авто тратите — невиданная наглость ...
Вот они враги народа - расхитители "социалистической собственности"
за 2 ляма можно камрюху нормальную взять или санта фе
Вот интересно, почему чиновники на работу и с работы используют служебный автомобиль? На городском транспорте или на личном авто и бензин за свои деньги!