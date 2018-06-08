Ипотечная суббота: 5 причин обратиться в "Жилфонд"

Оформить ипотеку с помощью "Жилфонда" выгоднее, чем напрямую в банке! Приходите в офисы агентства в субботу, 16 июня 2018 года, и убедитесь в этом сами. Вы узнаете, как получить низкую процентную ставку и скидку при оформлении жилищного кредита.
"Жилфонд" сотрудничает с 10 банками, которые предлагают от 4 до 8 ипотечных программ. Специалисты подробно вам о них расскажут и подберут самую выгодную. Сотрудники компании найдут ваш вариант квартиры или дома. В "Жилфонде" большой выбор недвижимости: 4 138 квартир в готовых домах; 4 117 – в новостройках; 695 коттеджей, дач, земельных участков*.
5 причин прийти на Ипотечную субботу:
1. Вы узнаете, как улучшить жилищные условия без доплаты или с минимальными вложениями;
2. Специалисты подберут для вас ипотечную программу, исходя из конкретно вашей ситуации;
3. Сотрудники компании расскажут, как воспользоваться материнским капиталом и другими социальными программами;
4. Вы узнаете, как приобрести квартиру в новостройке без комиссии агентства;
5. Вам помогут оформить ипотеку с помощью "Жилфонда" и получить скидку банка.
Сколько можно сэкономить на ипотеке со скидкой для клиентов "Жилфонда"? Давайте посчитаем! Вы купили квартиру в ипотеку за 1 100 тысяч рублей. Сделали первоначальный взнос 220 тысяч рублей. Процентная ставка по кредиту – 10 %. Срок кредитования – 20 лет. Обязательный ежемесячный платёж при этом составит 8 492 рубля.
Оформляя ипотеку с помощью "Жилфонда", вы хорошо сэкономите! Скидка от базовой ставки может достигать до 1 %. С учётом максимальной преференции обязательный платёж сократится до 7 918 рублей. А в общей сложности вы сэкономите 137 905 на ипотеке.**
Ипотечная суббота состоится 16 июня
Время проведения: с 10:00 до 18:00
Вход свободный
Офисы "Жилфонда" расположены по адресам:
г. Барнаул
ул. Малахова, 83
ул. Георгиева, 57
ул. Попова, 125
пр. Ленина, 105
Тел.: 8 (3852) 201-001
Сайт компании: barnaul.jilfond.ru
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* Данные актуальны на момент публикации.
** Предложение не является публичной офертой.
"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство No 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр 2017 по версии Сбербанка. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter. Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС".
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