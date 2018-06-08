Курс посвящен юридическому сопровождению экспортной деятельности
Содержание курса:
· международно-правовые акты, регулирующие внешнеторговую деятельность (в частности, Венскую конвенцию и термины Инкотермс®)
· особенности международного частного права, актуальные на этапах приглашения иностранного покупателя к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгового контракта
· механизмы досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам
· виды интеллектуальной собственности, меры их защиты при выходе на международные рынки
· инструменты финансовой поддержки зарубежного патентования и многое другое о
медиации, международном коммерческом арбитраже и других способах поиска вариантов решения коммерческих конфликтов
Как зарегистрироваться на экспортный семинар?
Шаг.1. Пройти по ссылке "Запись" - выбрать в календаре 15 июня и интересующее вас событие в г. Барнауле.
Шаг 2. Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте
Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить прилагаемое письмо - "заявку" на фирменном бланке организации в личном кабинете (ссылка указана ниже)
запись
Событие состоится: 15.06.2018 г. в 9:00
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19
Организатор : Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)
Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: +7 (3852) 22-92-59
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