Житель Камчатки, спасаясь от медведя, утонул в реке

Житель села Ковран на Камчатке утонул в реке, пытаясь спастись от преследовавшего его медведя, передает ТАСС.
О происшествии сообщили представители администрации населенного пункта.
Как уточняется, мужчина оставил на берегу лодку и поднялся на холм, чтобы позвонить своим друзьям. Оттуда он увидел, что к лодке подошел медведь и стал рвать ее. Рыбаку удалось отогнать хищника, кидая в него камни.
Однако затем медведь вернулся, и мужчине пришлось отступать в реку. Там его подхватило течением, и он уже не смог выбраться.
Труп рыбака был обнаружен утром 7 июня на берегу моря.
Работники местного рыбодобывающего предприятия стали очевидцами случившегося, но они не смогли помочь человеку.
Медведь после нападения ушел в сторону села Усть-Хайрюзово.
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Осатанели медведя!