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Цены на газ начали расти вслед за бензином

, ИА "Амител"
Как раз в то время, когда автомобилисты начали рассматривать возможность перевода своих машин на газ

Фото: pravdaurfo.ru

Газомоторное топливо стало дорожать на фоне резкого роста цен на бензин, как раз в то время, когда автомобилисты начали рассматривать возможность перевода машин на газ, пишет LIFE.

По данным Росстата, за май бензин подорожал на 5,6%, а газ прибавил в цене сразу 7,7%. Примечательно, что на фоне паники вокруг бензина этот факт остался незамеченным.

Однако уже в начале июня в соцсетях автомобилисты стали активно обсуждать тарифы на газ. Так, автовладельцы с Кузбасса подсчитали, что пропан с 6 июня стал стоить 20,1 рубля, тогда как месяцем ранее он стоил 19,2 рубля за литр. К таким же результатам привели наблюдения в других регионах России.

По мнению экспертов, рост цен на газ является следствием роста цен на бензин. Продавцы газомоторного топлива попросту не преминули воспользоваться ситуацией. Если регулирующие органы не возьмут ситуацию под контроль, то пропан продолжит дорожать, уверены аналитики. По их мнению, уже вскоре цены на газ могут вырасти до 21 рубля за литр и выше.

Аналитики отмечают, что с 2014 года газомоторное топливо подорожало всего на 11%, в то время как дизель, бензин и электроэнергия — на 20% и более. Так что выгода использования газомоторного топлива была весьма очевидна, и спрос был стабильным.

Также вспоминается майская конференция по газомоторному топливу в Москве, на которой одной из проблем развития отрасли назвали недостаточное количество газовых заправок. Соответственно, возникает необходимость строительства новых заправок, а на это откуда-то надо брать деньги. Уже один этот факт говорит о том, что газ вскоре подорожает весьма существенно.

В то же время ряд экспертов считает, что переход автомобилистов на газ не мог резко повлиять на цены. Некоторые и вовсе отрицают эту связь. По их мнению, куда большее значение на рост цен имеет позиция правительства, которое регулирует эти самые цены.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.06.2018 13:46
- гость -

Если регулирующие органы не возьмут ситуацию под контроль, то
---------------

А что были случаи когда регулирующие органы брали ситуацию под контроль?

0  0
7.06.2018 13:51
- гость -

вчера по 22,5 газом заправлялся

0  0
7.06.2018 13:58
- гость -

Вслед за этим дорожают грузоперевозки, что влечёт подорожание всего остального - продуктов, товаров народного потребления, строительные материалы, ЖКХ и т.д. Т.е. население за ВСЁ заплатит больше и у людей останется денег меньше.
А если где-то уменьшится, значит у друзей Пу прибавится. Можем в очередной раз за них порадоваться. Привет всем, кто голосовал "за"!

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