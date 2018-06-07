Эскизы проекта благоустройства пешеходной части улицы Молодежной стали доступны для ознакомления. На сайте госзакупок размещен лот, объединяющий пять территорий, которые будут благоустроены в рамках программы "Формирование современной городской среды города Барнаула".
Судя по конкурсной документации, от пешеходной части улицы Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского весь асфальт будет заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов.
Число парковочных мест увеличится со 100 до 160, велопарковок — с 1 до 10, скамеек и урн — с 20 до 140 штук, уличных фонарей увеличится с 41 до 60 штук. Появится велодорожка на 1500 кв. м, 16 пандусов. Станет больше деревьев и кустарников, часть старых деревьев вырубят, высадят новые. Досадят несколько берез, кленов, рябин, елей. Впервые здесь появятся пять серебристых пирамидальных тополей, яблонь, сибирских лип, а также живая изгородь из сирени и барбариса пурпурного.
В июле здесь будут проходить демонтажные и подготовительные работы, в августе — устройство плитки, асфальта и водоотведения. На сентябрь запланирован монтаж освещения, в октябре пройдет озеленение, установка лавочек и урн.
Комментарии
то ли дома маленькие, то ли люди резко подросли))))
решились все таки парковочных карманов добавить?
По - моему, что-то тут не так… документы на конкурс подали с нарушением, за все объекты хотят одной суммой, но судя по этому эскизу, на один этот объект столько денег уйдет.
Сейчас какой дурак станет это делать?
Конкурс не состоится. На это и был расчёт
7.06.2018 15:28
Filin
Это называется перспектива.
Как я понимаю, деревьям около жд администрации каюк?
из снимков с космического корабля наш город очень зелёный...теперь, как я поняла- деревья на улице не присутствуют...кто будет ходить по этим открытым площадкам в летний зной??? вспомнила- в горно-Алтайске, напротив гостиницы, та, которая в центре, там был парк небольшой- деревьев стены! лавочки и пешеходные дорожки, вот это была реально прогулочная зона...а здесь торжество стекла/бетона/кирпича/асфальта
Люди как тусовались у фонтанов на пл. Ветеранов и у театра драмы, так и будут. Там же и на великах гоняют. Кому нужно отдыхать вдоль дороги по Молодёжной? При том, что два шага пройти к фонтанам, к тишине и свежести. Есть ещё речной вокзал, буквы, он был популярный и без всяких лестниц. А этот проект провальный априори, как и пешеходная Мало-тобольская со ржавым медведем. Деньги на ветер.
Выгнать этих " проектировщиков " сегодня на эти " реконструированно - благоустроенные " площадки и пусть там поотдыхают , по прогуливаются час -полтора может поумнеют .
Где деревья , дающие тень и прохладу , где ??? для чего эти выжженные солнцем сковородки ,с чахлыми клумбами нужны ?
Кого волнует ваше мнение?
Миллионов 500 можно "освоить".
Опять "широкоугольные" картинки сделали. Ну нет там столько места, как нарисовали. Раза в полтора-два меньше на самом деле.
Кто-нибудь разъяснит, как эти деятели собираются пересадить одну берёзу высотой от 20 метров и 4 клёна высотой от 10 до 30 метров?
ещё ни одно преобразование с реконструкцией деревьев не пошло на пользу именно горожанам....
вопрос: почему где фонтан около общаги без деревьев вокруг?
Также почему где посиделки около магазина Кузина, тоже цветы, а не деревья?
Почему не посадить деревья где Банк Соц-Молодёжная, голяком один асфальт
Не понятно за счет каких мест появится ещё 60 паковочных мест, какие деревья будут вырублены?
и вообще 60 парковочных мест, кому там парковаться?! кому мест не хватает?!